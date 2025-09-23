Tiara Andini Kembali dengan Adu Bola Mata
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Tiara Andini kembali menyapa pendengar lewat single baru yang diberi judul Adu Bola Mata.
Lagu terbaru itu merupakan salah satu materi yang akan masuk album kedua penyanyi berusia 23 tahun tersebut.
Tiara Andini kembali mempercayakan grup komposer Arya Aditya Ramadhya, Ilman Ibrahim Isa, Anindyo Baskoro atau yang lebih dikenal dengan nama Laleilmanino dalam penulisan lagu Adu Bola Mata.
Menurutnya, Adu Bola Mata bercerita tentang sepasang insan yang memiliki perasaan saling suka dan ada masih berada di tahap malu-malu untuk mengungkapkan perasaan.
Namun, sesungguhnya ungkapan perasaan itu tidak perlu diungkapkan lewat kata-kata, cukup dari sorot mata yang sudah mengisyaratkan rasa cinta.
Aransemen Adu Bola Mata mengambil nada pop yang ceria dengan membawa nuansa era yang sama seperti single Tiara Andini terdahulu, Kupu-Kupu. Groovy, danceable, dan mudah nyaman di telinga.
Lagu tersebut dirasa cocok banget untuk menemani kesibukan sehari-hari dan membuat pendengar menjadi bersemangat serta bergembira
Single Adu Bola Mata dari Tiara Andini sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital serta YouTube. (ded/jpnn)
Redaktur & Reporter : Dedi Yondra
