Tiara Andini Tidak Sabar Tampil dalam Konser Kahitna 40 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Tiara Andini dipastikan akan terlibat dalam konser bertajuk Kahitna 40 Tahun.

Sebagai penggemar grup musik Kahitna, dia mengaku bangga bisa ikut berpartisipasi.

"Kahitna adalah salah satu alasan saya percaya bahwa lagu cinta bisa bertahan melewati zaman tanpa kehilangan maknanya," ungkap Tiara Andini.

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Jebolan Indonesian Idol itu menyebut kesempatan berkolaborasi dengan Kahitna tidak bakal datang dua kali.

Oleh sebab itu, Tiara Andini tidak sabar untuk bernyanyi dalam konser Kahitna 40 Tahun.

"Tampil di konser 40 tahun mereka terasa seperti kesempatan yang tidak akan datang dua kali, dan saya ingin memberikan yang terbaik sebagai bentuk hormat saya pada karya-karya yang sudah membesarkan begitu banyak kenangan orang lain, termasuk saya sendiri," sambung Tiara Andini.

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Konser perayaan empat dekade Kahitna, Kahitna 40 Tahun akan digelar pada Sabtu, 5 September 2026, di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta.

Konser tersebut dipastikan menjadi pertunjukan terbesar yang pernah dipersembahkan Kahitna sepanjang 40 tahun perjalanan musik.