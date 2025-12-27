Tiara Andini Ungkap Keseruan Syuting Video Cinta Seperti Aku

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Tiara Andini mempersembahkan video musik untuk lagu yang berjudul Cinta Seperti Aku.

Video tersebut menampilkan kedalaman emosi dan kedewasaan Tiara Andini dengan latar keindahan lanskap Singapura yang beragam.

Lagu Cinta Seperti Aku juga mendapat apresiasi atas liriknya yang menyentuh dan jujur, dipadukan dengan tempo yang santai serta penyampaian yang ekspresif.



Video musik menampilkan perjalanan Tiara Andini melalui fase patah hati, refleksi, hingga ‘kelahiran kembali’, yang divisualisasikan lewat lanskap ikonik Singapura sebagai cerminan tahapan emosi dalam cinta dan penyembuhan.

Syuting video berlangsung di berbagai lokasi di Singapura, termasuk Marina Barrage, Punggol Waterway, Bird Paradise di Mandai Wildlife Reserve, dan Sentosa Sensoryscape.

Setiap lokasi menghadirkan karakter yang berbeda, mulai dari pemandangan cakrawala terbuka, ruang hijau yang asri, hingga habitat alami yang kaya, menciptakan suasana tenang dan imersif yang memperkuat narasi emosional dan reflektif.

Dalam potongan behind-the-scenes, Tiara Andini juga membagikan cerita tentang pengalamannya yang singkat namun berkesan selama berada di Singapura, termasuk momen di SkyHelix Sentosa, Asian Civilisations Museum, serta lokasi-lokasi syuting lainnya.

Tiara Andini turut membagikan antusiasmenya saat melakukan syuting di Singapura dan menemukan sisi-sisi baru Singapura yang belum pernah ia lihat sebelumnya.

"Aku senang banget bisa syuting di sini, dan aku baru tahu ternyata di Singapura bisa lihat flamingo dari jarak dekat. Benaran dekat. Seru banget," ungkap Tiara Andini.