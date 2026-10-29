Tiarap Lagi, Rupiah Melemah 47 Poin, Kini USD di Level Rp18.137

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis bergerak melemah 47 poin atau 0,26 persen.

Mata uang garuda berada di level Rp18.137 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.184 per USD.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menyatakan kurs rupiah dipengaruhi pernyataan terkait arah kebijakan The Fed dan perkembangan ekonomi AS pasca agenda Federal Open Market Committee (FOMC).

Seperti diketahui, The Fed mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,75 - 4,00 persen pada 28 Oktober waktu AS.

“Namun, inflasi AS yang masih tinggi dan belum adanya kepastian mengenai kebijakan suku bunga selanjutnya membuat pergerakan USD tetap sensitif terhadap data ekonomi dan imbal hasil obligasi AS,” ucap Amru di Jakarta, Kamis.

Mengutip Anadolu, FOMC menyetujui keputusan tersebut melalui pemungutan suara dengan hasil 10 banding 2. Langkah ini diambil untuk mendukung mandat ganda bank sentral, yaitu mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja maksimal dan menjaga stabilitas harga.

Di samping itu, Ketua The Fed Kevin Warsh memperingatkan bahwa inflasi masih terlalu tinggi setelah terus berada di atas target 2 persen yang ditetapkan bank sentral selama hampir enam tahun. Ia menegaskan kesiapan untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memulihkan stabilitas harga.

“Pergerakan selanjutnya akan dipengaruhi oleh arus modal asing, kebutuhan dolar di dalam negeri, serta rilis data pertumbuhan ekonomi dan inflasi PCE (Personal Consumption Expenditures) AS yang dijadwalkan malam ini,” ungkap Amru.