Tiba di Aceh, Safrizal Gerak Cepat Distribusikan Logistik ke Pidie dan Pidie Jaya

Tiba di Aceh, Dirjen Adwil Safrizal ZA (kanan) langsung gerak cepat distribusikan logistik ke Pidie dan Pidie Jaya. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, BANDA ACEH - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Safrizal ZA tiba di Aceh.

Dia langsung memimpin rapat bersama Satpol PP Provinsi Aceh setibanya di Banda Aceh untuk memastikan penanganan bencana, khususnya pendistribusian logistik tertangani dengan baik.

Safrizal selaku pembina teknis Satpol PP memberikan instruksi kepada seluruh jajaran bahwa seluruh bantuan yang sudah tiba untuk segera didistribusikan.

"Singsingkan lengan. Ini kemanusiaan, tanggung jawab kita bersama untuk melakukan segala upaya meringankan beban masyarakat," kata pria yang pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Aceh tahun 2024-2025.

Dia mengatakan tim yang bergerak untuk tetap berkoordinasi dengan Satgas yang dibentuk, namun tetap harus cepat agar tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya yang dapat ditembus dengan jalan darat akan disalurkan bantuan menggunakan truk logistik, sedangkan untuk kabupaten/kota lain yang belum dapat ditembus akan dikirimkan bantuan melalui jalur udara.

Bantuan mulai disiapkan, di antaranya perlengkapan jaringan komunikasi, tenda pleton, genset, perahu karet, dan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan di pos-pos pengungsian.

Aceh merupakan satu dari tiga provinsi di Sumatera yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA tiba di Aceh untuk percepat penanganan banjir.

