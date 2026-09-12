Tiba di Arena KTT BRICS, Presiden Prabowo Siap Suarakan Kepentingan Negara Berkembang

jpnn.com, JAKARTA - Perdana Menteri India Narendra Modi menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo Subianto dengan pelukan hangat di arena KTT ke-18 BRICS, Bharat Mandapam, New Delhi, Sabtu (12/9).

Pertemuan bilateral informal ini menandai dimulainya agenda strategis Indonesia yang kini telah resmi berpartisipasi sebagai anggota inti blok ekonomi tersebut

Sebagaimana dipantau dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 14.30 waktu setempat dengan mengenakan setelan jas hitam, dasi biru, dan kopiah hitam.

Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut Modi yang berdiri di area penyambutan. Prabowo kemudian menyapa Modi dengan menangkupkan kedua telapak tangan, yang dibalas Modi juga dengan tangkupan tangan seraya senyum.

Keduanya kemudian berjabat tangan dan saling berpelukan sebelum melakukan sesi foto bersama. Dalam sesi tersebut, Prabowo dan Modi tampak berjabat tangan di hadapan kamera.

KTT ke-18 BRICS berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12-13 September 2026, di bawah keketuaan India. KTT mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh menjadi bagian dari langkah Indonesia untuk memperkuat peran aktif dalam kerja sama multilateral.

Keikutsertaan tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.