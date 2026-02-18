menu
Tiba di AS, Prabowo Bertemu Donald Trump dan Hadiri Rapat Board of Peace
Presiden Prabowo saat akan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin (16/2) kemarin. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat (AS) pada Selasa (17/2) pukul 11.55 waktu setempat, tepatnya di Pangkalan Militer Andrews.

Dikutip dari rilis resmi, Prabowo disambut dengan hangat oleh sejumlah jajaran Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Lalu, Atase Pertahanan RI Washington Marsma TNI E. Wisoko Aribowo dan Maintenance Group Commander Colonel Gary Charland.

Dalam kunjungan kali ini, Prabowo dijadwalkan melakukan serangkaian agenda penting.

Dia rencananya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump dan menandatangani kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Kemudian, Prabowo juga akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada Kamis (19/2) waktu setempat.

Pertemuan keduanya dimaksudkan untuk memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara serta memperluas kerja sama strategis, khususnya di sektor ekonomi melalui berbagai perundingan dan kesepakatan dagang.

Sebelumnya, keberangkatan Prabowo dari Indonesia menuju Amerika Serikat turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (mcr4/jpnn)


Prabowo rencananya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump dan menandatangani kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

