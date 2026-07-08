Tiba di Dili, Megawati Disambut Pejabat Penting Timor Leste

jpnn.com, TIMOR LESTE - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri tiba di Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato, Dili, pada Rabu (8/7) pukul 16.10 waktu setempat untuk melaksanakan kunjungan resmi ke Timor Leste.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pariwisata, dan Lingkungan Hidup Timor Leste Francisco Kalbuadi Lay tampak menyambut kehadiran Megawati saaf turun dari pesawat.

Turut hadir pula Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Timor Leste, yakni Mardiana Warnares.

Megawati kemudian berjalan di atas karpet merah diapit oleh pasukan tradisional Moradores yang disiapkan oleh Kantor Penghubung Militer (Casa Militar) Kepresidenan Timor Leste.

Tampak, Megawati tiba di Timor Leste dengan didampingi keluarganya, Puti Guntur Soekarnoputri dan Romy Soekarno, serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bintang Puspayoga.

Megawati kemudian menuju di karpet merah yang diujungnya siap menyambut Presiden Republik Timor Leste J. Ramos Horta.

Termasuk, ada di ujung karpet terpantau Perdana Menteri Rala Xanana Gusmao, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Bendito dos Santos Freitas, dan Kepala Staf Kepresidenan Henriqueta M. da Silva.

Sejumlah petinggi PDIP seperti Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR-RI Andreas H. Pareira telah berada di lokasi yang sama.