Kunjungi Flores, Ganjar Langsung Temui Pengungsi Gempa di Manggarai Barat Malam-Malam

jpnn.com, MANGGARAI - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8) untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak gempa Flores.

Eks gubernur Jawa Tengah itu tiba di NTT Ganjar bersama mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan sejumlah pengurus lain DPP PDI Perjuangan.

Tiba di NTT via Labuan Bajo sekitar pukul 17.30 waktu setempat, Ganjar langsung mengikuti rapat koordinasi dengan jajaran DPD PDI Perjuangan NTT untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini pascabencana.

Rapat tersebut membahas situasi warga terdampak, kebutuhan di lokasi pengungsian, serta langkah bantuan yang dapat dilakukan untuk masyarakat.

Setelah rapat, Ganjar langsung menuju salah satu wilayah terdampak, yakni Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WITA.

Kedatangan Ganjar pada larut malam langsung membuat heboh masyarakat. Mereka langsung berebut menyalami ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP itu dengan antusias.

"Terima kasih kedatangannya, Pak Ganjar. Terima kasih sudah membersamai kami," ucap Sari (35), salah satu pengungsi.

Di lokasi pengungsian itu, Ganjar menengok warga yang masih bertahan di tenda-tenda. Dia berbincang dengan sejumlah warga dan melihat langsung kondisi tempat mereka mengungsi.