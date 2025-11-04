Tiba di Gedung KPK, Gubernur Riau Bawa Tas Hijau, Lihat
jpnn.com, JAKARTA - Seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/11).
Abdul Wahid kena OTT di Riau pada Senin (3/11).
Abdul Wahid tiba pada pukul 09.35 WIB dengan mengenakan kaus berwarna putih, menutupi wajahnya dengan masker berwarna serupa, dan membawa sebuah tas hijau.
Walaupun demikian, Abdul Wahid tidak memberikan keterangan apa pun kepada para jurnalis yang menunggunya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Abdul Wahid tiba bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan yang memakai jaket berwarna cokelat, serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda yang memakai jaket berwarna putih. Keduanya kompak mengenakan masker berwarna putih.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau.
“Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Senin (3/11).
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.
Penyidik KPK membawa Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11).
