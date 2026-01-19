menu
Tiba di London, Prabowo Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-Inggris

Tiba di London, Prabowo Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-Inggris
Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Inggris, pada Minggu (18/1) waktu setempat. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, LONDON - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara London Stansted, Inggris, pada Minggu (18/1) waktu setempat.

Kedatangan Prabowo ke Inggris adalah untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Inggris.

Saat tiba di bandara, Prabowo disambut oleh Deputy Lieutenant of Essex Mark Bevan, Foreign Secretary’s Special Representative Adele Taylor MBE, Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, dan Atase Pertahanan RI untuk Inggris Kolonel Inf. Wiyata S. Aji.

Selama kunjungan nanti, Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer.

Pertemuan tersebut rencananya berlangsung di Kantor PM Inggris dan menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog serta kerja sama bilateral di berbagai bidang strategis.

Selain dengan PM Starmer, Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III.

Pertemuan dengan Kepala Negara Inggris tersebut akan berlangsung di St. James’s Palace sebagai bagian dari rangkaian diplomasi tingkat tinggi antara kedua negara.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris sendiri telah terjalin sejak Desember 1949 dan terus berkembang secara konsisten.

Kerja sama Indonesia dan Inggris saat ini mencakup sejumlah sektor prioritas yang bersifat komprehensif, mulai dari bidang ekonomi hingga isu-isu global

