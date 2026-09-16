Tiba di NTT, Jokowi Bakal Kunjungi Warga Terdampak Gempa Bumi
jpnn.com, KUPANG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo memulai kunjungannya ke sejumlah daerah terdampak gempa di NTT, Rabu (16/9).
Tiba di Bandara Frans Seda, Maumere, pukul 13.05 WITA, Jokowi tampak didampingi Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.
Jokowi dijadwalkan akan berkunjung ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kunjungan tersebut guna melihat secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa bumi Flores yang terjadi pada 15 Agustus 2026 silam.
Setiba di bandara Frans Seda Jokowi disambut Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago beserta jajaran.
Penyambutan secara adat dilakukan khidmat dengan mengalungkan kain adat Flores.
"Dalam situasi bencana kita melakukan persiapan sederhana, hanya pengalungan secara adat, pengalungan kain budaya kami. Persiapan seremoninya akan berlangsung di Palue," kata Juventus.
Dari Bandara Frans Seda, rombongan akan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju Pelabuhan Ropa, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.
Tiba di Bandara Frans Seda, Maumere, pukul 13.05 WITA, Jokowi tampak didampingi Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep
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