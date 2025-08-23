Tiba di Pekanbaru, Melly Mike Disambut Meriah, Tidak Sabar Lihat Pacu Jalur

jpnn.com, PEKANBARU - Rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike akhirnya mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Pekanbaru pada Sabtu (23/8) sore.

Kehadiran pemilik lagu Young Black & Rich yang viral berkat tren aura farming Pacu Jalur itu langsung membuat heboh masyarakat yang berada di lokasi.

Melly Mike dstang ke Pekanbaru untuk menghadiri Festival Pacu Jalur Nasional 2025 yang digelar di Tepian Narosa, Taluk Kuantan, Kuantan Singingi.

Kedatangannya disambut meriah oleh ratusan penggemar yang sudah menunggu sejak siang.

Fan berebut mengabadikan momen dengan ponsel masing-masing ketika Melly Mike keluar dari terminal kedatangan.

Sebagai bentuk penghormatan, Kadis Pariwisata Riau Roni Rahmat bersama Executive General Manager (EGM) Angkasa Pura II Pekanbaru, Oky, secara khusus memakaikan tanjak Melayu ke kepala Melly Mike.

Penyanyi berusia 28 tahun itu tampak tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang penuh nuansa budaya lokal.

“Tanjak ini simbol kehormatan masyarakat Melayu. Dengan dipakaikan tanjak, berarti kita menerima tamu dengan penuh rasa hormat,” kata Roni Rahmat.