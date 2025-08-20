menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tiba di Pekanbaru, Wapres Gibran Langsung Bertolak ke Lokasi Festival Pacu Jalur 2025

Tiba di Pekanbaru, Wapres Gibran Langsung Bertolak ke Lokasi Festival Pacu Jalur 2025

Tiba di Pekanbaru, Wapres Gibran Langsung Bertolak ke Lokasi Festival Pacu Jalur 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wapres Gibran Rakabuming Raka saat akan bertolak ke Pacu Jalur Kuansing. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (20/8/2025). Kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini disambut hangat oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau di Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Setelah menempuh perjalanan udara menggunakan pesawat kenegaraan, Wapres Gibran langsung bertolak menuju helikopter yang telah disiapkan di area bandara.

Dari Pekanbaru, ia melanjutkan perjalanan udara menuju Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya ke Tepian Narosa, Teluk Kuantan.

Baca Juga:

“Kedatangan Wapres Gibran di Kuansing memiliki agenda khusus, yakni membuka secara resmi Festival Pacu Jalur Nasional 2025,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto.

Event budaya tahunan ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Kuantan Singingi yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia.

Pemerintah daerah bersama masyarakat Kuansing telah mempersiapkan penyambutan meriah atas kedatangan Wapres.

Baca Juga:

Ribuan masyarakat memadati Tepian Narosa untuk menyaksikan langsung pembukaan festival yang setiap tahunnya menyedot perhatian wisatawan dari berbagai daerah, bahkan mancanegara.

Festival Pacu Jalur tahun ini tercatat diikuti 228 jalur atau perahu tradisional, termasuk peserta dari luar daerah seperti Sumatera Barat dan Indragiri Hulu.

Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka melanjutkan perjalanan udara menuju Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya ke Tepian Narosa, Teluk Kuantan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI