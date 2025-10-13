Tidak Ada Kata-Kata Lagi Segera Limpahkan Penggajian PPPK ke Pusat
jpnn.com, JAKARTA - Usulan pemerintah daerah agar gaji ASN dilimpahkan ke pusat imbas pemotongan anggaran mendapat respons positif dari para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pengalihan ke pusat dinilai bisa menyelamatkan PPPK yang setiap Oktober selalu terlambat pengajiannya. Contohnya, provinsi Banten yang hingga saat ini belum membayarkan gaji PPPK-nya.
"Sudah tidak ada kata-kata lagi, segera ambil alih penggajian dari daerah dan dilimpahkan ke pusat," kata Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih kepada JPNN, Senin (13/10).
Dia menjelaskan, sebelum ada pemotongan anggaran, pemerintah daerah sudah telat bayar gaji ASN PPPK, sedangkan PNS relatif aman.
Ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan memangkas anggaran transfer ke daerah lantaran tidak terserap, pemda kebingungan.
Akhirnya pemda minta gaji ASN ditarik ke pusat, padahal tanpa ada pemotongan anggaran pun selalu telat bayar gaji.
Heti mengatakan, ASN PPPK sangat bersyukur bila gaji dibayarkan pusat, sehingga pemda tidak banyak alasan.
"Kalau pusat yang bayar, tidak akan ada yang terlambat seperti dirasakan teman-teman di provinsi Banten. Mereka sampai hari ini belum digaji lho," seru Hetty.
Ketum FOKAP Heti Kustrianingsih mengatakan, tidak ada kata-kata lagi segera limpahkan penggajian PPPK ke pusat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Pemotongan TKD Bikin Resah, Ada Solusi Alternatif
- Gaji PPPK Paruh Waktu Tanggung Jawab Daerah, tetapi TKD Dipangkas
- 5 Berita Terpopuler: Heboh Pemotongan TKD, Apakah Gaji PPPK Paruh Waktu Kecil Banget? BKN Buka Fakta Mengejutkan
- Ini soal Gaji & TPP ASN Sumsel 2025, P3K dan PPPK Paruh Waktu Perlu Tahu
- Pusat Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Komisi XI DPR Minta Pemda Bersabar
- 3.070 Honorer Mataram Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Masih Ada yang Bergaji Rp 300 Ribu