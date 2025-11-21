Tidak Ada Tempat Bagi Pedagang Thrifting di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan komitmennya terhadap pelarangan pakaian bekas impor ilegal atau thrifting.
Bahkan dia mengungkapkan, impor pakaian bekas akan tetap dilarang meski para pelaku usaha thrifting bersedia membayar pajak agar perdagangan baju bekas bisa legal.
Budi menjelaskan, pelarangan impor pakaian bekas impor sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Karena ada aturan tersebut, pedagang thrifting tidak bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah.
"Kan enggak ada hubungannya, kalau membayar pajak jadi legal gitu. Ya kan enggak ada hubungannya. Kan memang aturannya dilarang ya," ujar Budi ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (21/11).
Budi menjelaskan pelarangan impor pakaian bekas bukan karena pedagang tidak membayar pajak.
Alasan utama dari pelarangan impor pakaian bekas adalah kesehatan dan perlindungan industri dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada dasarnya seluruh barang bekas tidak boleh diimpor. Namun, ada pengecualian khusus untuk barang modal tidak baru (BMTB), seperti mesin-mesin dengan kriteria tertentu yang diperlukan untuk industri.
Impor pakaian bekas akan tetap dilarang meski para pelaku usaha thrifting bersedia membayar pajak agar perdagangan baju bekas bisa lega
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perjuangan Aswar Membangun Usaha, Kisah Sukses UMKM di Desa Teberdayakan Tri Indosat
- Purbaya: Jangan Tuduh Saya Nggak Bayar Utang
- Bank Mandiri dan Kementerian PKP Sosialisasikan KPP Program 3 Juta Rumah di Tangerang
- BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat KUR Senilai Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta Debitur UMKM
- Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 570,1 Triliun untuk Menutup Defisit APBN
- Purbaya Minta Proses Hukum Jalan Terus, Seusai Eks Pejabat Pajak Diduga Korupsi