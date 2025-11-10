menu
Tidak Bertemu Ammar Zoni di Nusakambangan, Raffi Ahmad Ungkap Penyebabnya

Tidak Bertemu Ammar Zoni di Nusakambangan, Raffi Ahmad Ungkap Penyebabnya
Raffi Ahmad di SMAN 3 Jakarta, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Raffi Ahmad berkunjung ke kawasan Nusakambangan beberapa hari lalu.

Saat datang ke sana, dia mengaku tidak sempat bertemu dengan Ammar Zoni.

"Enggak sempat," kata Raffi Ahmad dalam tayangan FYP di Trans7 baru-baru ini.

Suami Nagita Slavina itu menjelaskan bahwa kawasan Nusakambangan sangat panjang.

Ketika berjalan di lokasi, Raffi Ahmad tidak bisa mengelilingi area sepenuhnya.

"(Tahanan) Ammar Zoni di ujung, kami cuma sampai tengah," jelas bos Rans Entertainment itu.

Menurut Raffi Ahmad, dirinya dan rombongan harus segera meninggalkan kawasan Nusakambangan karena hendak hujan.

Dia dan Irfan Hakim bergegas pulang lantaran menaiki helikopter.

