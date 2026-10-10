Tidak Boleh PHK PPPK & PPPK Paruh Waktu Selama Masa Transisi, Pemda Jangan Mbalelo
jpnn.com, JAKARTA - Tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) PPPK dan PPPK paruh waktu selama masa transisi. Pemda diminta jangan mbalelo.
Menurut Sektretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menegaskan hal tersebut dalam surat edaran (SE) terbarunya.
"Kami melihat SE Mendagri No.800.1.13.2/8000/SJ tentang Keberlanjutan PPPK dan PPPK Paruh Waktu intinya adalah tameng agar tidak di-PHK," kata Ratna kepada JPNN, Sabtu (10/10/2026).
Ratna mengungkapkan GTKN telah mencermati isi SE Mendagri yang diterbitkan 6 Oktober 2026. GTKN memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Dilarang PHK!
Gubernur/bupati/wali kota sebagai PPK dilarang memutus hubungan kerja PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang kontraknya habis Oktober, November, Desember 2025 wajib diperpanjang sampai Desember 2026, kecuali empat alasan: pensiun (BUP), mengundurkan diri, pelanggaran disiplin berat inkrah, meninggal.
2. Wajib Evaluasi Objektif
Tidak boleh asal putus, harus evaluasi kinerja yang objektif, terukur, terdokumentasi untuk yang kontraknya sampai Desember 2025.
Sekjen DPP GTKN Ratna Purwakesi mengingatkan tidak boleh PHK PPPK dan PPPK Paruh Waktu selama masa transisi, pemda jangan mbalelo
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PPPK Tendik Minta Disejajarkan dengan Guru di Bawah Kemendikdasmen
- Gaji PPPK Ditanggung Pusat, Apakah TKD Dipangkas Lagi?
- 5 Berita Terpopuler: Terbit SE Mendagri soal Kontrak Kerja P3K & PPPK PW, Tak Ada Lagi Alasan PHK, 242.482 Guru Diangkat
- AP3KI: Tidak Ada Alasan Lagi Pemda Memberhentikan PPPK
- Terbit SE Mendagri Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK & PPPK Paruh Waktu, Cermati 5 Poin Utama
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Sampaikan Harapan kepada Dasco, Skema Kesejahteraan Guru P3K Mulai Dibahas, Asyik Nih!