Tidak Direspons Presiden Prabowo, PPPK dan P3K PW Siapkan Aksi Besar-besaran

jpnn.com, JAKARTA - PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) menyiapkan aksi besar-besaran. Aksi diperkirakan pada Juni-Juli mendatang.

Sekretaris jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Rini Antika mengatakan, mereka sudah cukup bersabar menunggu jawaban Istana Negara terhadap surat-surat yang sudah dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Aliansi PPPK PW Indonesia hanya ingin menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Jangan sampai presiden hanya mendapatkan informasi yang tidak utuh.

"Karena belum ada respons atas dua surat yang sudah kami layangkan kepada presiden, wakil presiden, Komisi II DPR RI, dan Kemendagri, Aliansi PPPK PW Indonesia akhirnya memutuskan untuk kembali menindaklanjuti surat tersebut," kata Rini kepada JPNN, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan, Dewan Pengurus Pusat Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia memandang momen ini sebagai kesempatan baik untuk menyampaikan aspirasi secara persuasif melalui surat kepada Presiden, DPR RI, Komisi II, dan Kementerian Dalam Negeri.

Harapannya pemerintah segera menghadirkan regulasi yang mendukung percepatan peralihan status menjadi PPPK penuh waktu.

Di samping pengalihan pembiayaan gaji ke APBN karena keterbatasan fiskal daerah, bukan hal yang mustahil ketika Presiden Prabowo mengeluarkan PP atau Perpres.

Namun, apabila aspirasi ini tidak mendapat respons yang jelas, DPP PPPK PW Indonesia menyampaikan bahwa mereka tidak akan mampu menahan rekan-rekannya di daerah untuk datang langsung menyuarakan tuntutannya kepada presiden melalui aksi unjuk rasa.