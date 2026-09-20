Tidak Ditahan, Jule Harus Jalani Rehabilitasi Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Julia Prastini alias Jule tidak ditahan setelah ditangkap polisi karena mengonsumsi zat adiktif etomidate dari vape.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Jule tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran maupun penyalahgunaan cairan e-cigarette atau vape yang mengandung zat etomidate.

Adapun Jule ditetapkan hanya berstatus sebagai pemakai. Oleh sebab itu, dia hanya akan menjalani rehabilitasi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap JP, keterangan para saksi, pendalaman riwayat komunikasi, jumlah barang bukti, serta alat bukti lainnya, penyidik tidak menemukan fakta yang mengarah pada keterlibatan JP dalam kegiatan mengedarkan atau menjual narkotika," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Selasa (22/9).

Menurutnya, dari seluruh rangkaian pemeriksaan dan pendalaman tersebut, kepolisian menyimpulkan bahwa Jule murni merupakan pengguna.

Demi menindaklanjuti temuan itu, Jule kemudian diarahkan untuk menjalani proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta.

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"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, JP juga dinyatakan sebagai pengguna atau pemakai narkotika dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sesuai hasil asesmen," tambahnya.

Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya mengungkapkan selebgram Julia Prastini alias Jule akan menjalani rehabilitasi setelah tertangkap terkait kasus penyalahgunaan cairan e-cigarette atau vape yang mengandung zat etomidate.