Tidak Ditahan Setelah Pemeriksaan, Lisa Mariana Ucap Syukur

Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana tidak ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Dia sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri, Jumat (24/10) dan diperbolehkan pulang ke rumah.

"Alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sediakala. Sudah begitu saja. Terima kasih," kata Lisa Mariana.

Perempuan berusia 25 tahun itu dimintai keterangan selama 5 jam oleh penyidik.

Mendapat sekitar 44 pertanyaan, Lisa Mariana bersyukur pemeriksaan bisa berjalan lancar.

"Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget," tambah Lisa Mariana.

Hal sedana disampaikan oleh kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan.

Dia memastikan bahwa kliennya bakal selalu kooperatif terkait pemeriksaan kasus tersebut.

