Tidak Ditahan Setelah Pemeriksaan, Lisa Mariana Ucap Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana tidak ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Dia sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri, Jumat (24/10) dan diperbolehkan pulang ke rumah.

"Alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sediakala. Sudah begitu saja. Terima kasih," kata Lisa Mariana.

Baca Juga: Polisi Ungkap Alasan Lisa Mariana Tak Ditahan Seusai Diperiksa Sebagai Tersangka

Perempuan berusia 25 tahun itu dimintai keterangan selama 5 jam oleh penyidik.

Mendapat sekitar 44 pertanyaan, Lisa Mariana bersyukur pemeriksaan bisa berjalan lancar.

"Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget," tambah Lisa Mariana.

Hal sedana disampaikan oleh kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan.

Dia memastikan bahwa kliennya bakal selalu kooperatif terkait pemeriksaan kasus tersebut.