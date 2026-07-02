Tidak Gentar Hadapi Austria, Spanyol Nikmati Tekanan di Piala Dunia 2026

jpnn.com, LOS ANGELES - Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, memastikan anak asuhnya tidak akan ciut menghadapi tekanan besar saat berjumpa Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Menurutnya, laga hidup-mati seperti ini menjadi panggung yang paling disukai La Furia Roja.

Menjelang duel di Stadion Los Angeles, De la Fuente menegaskan Spanyol tidak terbebani dengan status sebagai salah satu unggulan.

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Sebaliknya, ekspektasi tinggi dinilai menjadi motivasi tambahan untuk membuktikan kualitas timnya.

"Kami terus berkembang di bawah tekanan. Saya justru menyukai ketika ekspektasi tinggi dibebankan kepada kami," ungkap De la Fuente, dikutip dari laman resmi FIFA.

Menurutnya, fase gugur tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan.

Oleh karena itu, seluruh fokus tim kini tertuju pada satu target, yakni menyingkirkan Austria dan melangkah ke babak berikutnya.

"Semuanya bergantung kepada kami untuk memenuhi ekspektasi itu. Di fase gugur, tidak ada kesempatan kedua. Kami harus memenangkan pertandingan ini," tegasnya.