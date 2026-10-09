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Tidak Hadiri Pernikahan Andre Taulany, Nunung: Aku Ambruk

Tidak Hadiri Pernikahan Andre Taulany, Nunung: Aku Ambruk
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Komedian Nunung. Foro: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung akhirnya memberi penjelasan soal ketidakhadiran dirinya saat pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby.

Dia ternyata sudah mendapat undangan dari Andre Taulany sekitar dua pekan sebelum hari awalnya.

Saat diberi tahu via telepon, Nunung langsung memastikan bakal hadir ke pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby.

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Akan tetapi, pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu ternyata jatuh sakit saat mendekati hari acara.

“Pas sebelum hari-H-nya tuh aku sakit, benar-benar aku ambruk, sampai dibawa suamiku ke rumah sakit. Aku kena demam, kena batuk, kena pokoknya sakit," kata Nunung dalam program Rumpi No Secret di Trans TV baru-baru ini.

Selebritas kelahiran Surakarta, 5 April 1963 tersebut ternyata harus dirawat di rumah sakit.

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Kondisi Nunung makin memperihatinkan lantaran penyakit asma yang dideritanya kambuh.

Dia akhirnya menghubungi Andre Taulany untuk meminta maaf karena tidak bisa hadir ke acara pernikahan.

Komedian Nunung akhirnya memberi penjelasan soal ketidakhadiran dirinya saat pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby.

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