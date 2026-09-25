Tidak Hanya Guru, Puluhan Ribu PPPK Paruh Waktu Resmi Diusulkan jadi ASN Penuh

jpnn.com - LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah mengusulkan puluhan ribu PPPK paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Usulan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Lombok Timur mengingatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk tetap waspada terhadap calo atau oknum yang menjanjikan kelulusan dalam proses peralihan PPPK penuh waktu.

"Proses peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak dipungut biaya," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur Yulian Ugi Lusianto di Lombok Timur, Kamis (24/9)..

Ia meminta para pegawai untuk tetap tenang dan tidak tergiur iming-iming dari oknum yang mengaku dapat membantu mempercepat atau menjamin proses pengangkatan PPPK penuh waktu tersebut.

"Jangan cepat tergiur bahwa yang bersangkutan wajib menjadi PPPK dengan iming-iming ada sesuatu dan lain hal, pembayaran dan sebagainya. Itu tidak ada," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengusulkan formasi peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu kepada pemerintah pusat.

Usulan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur pada 26 Agustus 2026.