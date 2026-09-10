Tidak Hanya Hasil Pemeriksaan, Prodia Perkuat Pengalaman Pelanggan Lewat Customer Journey
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan kesehatan, kualitas tidak lagi hanya diukur dari hasil pemeriksaan.
Kemudahan mendapatkan informasi, proses pendaftaran, kenyamanan saat menerima layanan, hingga bagaimana pelanggan mendapatkan hasil pemeriksaan kini menjadi bagian dari pengalaman yang turut menentukan kepercayaan terhadap sebuah brand kesehatan.
Hal tersebut menjadi perhatian PT Prodia Widyahusada Tbk (Prodia) dalam mengembangkan layanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan pelanggan.
Komitmen tersebut kembali mendapatkan apresiasi melalui Penghargaan Customer Journey Experience 2026, yang menjadi pengakuan atas upaya Prodia dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih mudah, nyaman, dan terintegrasi di berbagai titik perjalanan layanan kesehatan.
Bagi Prodia, penghargaan ini menjadi refleksi bahwa membangun pengalaman pelanggan bukan hanya tentang menghadirkan teknologi, tetapi juga memastikan setiap proses dapat memberikan nilai bagi pelanggan.
Mulai dari akses layanan melalui kanal digital, kemudahan mendapatkan informasi, proses pemeriksaan, hingga layanan setelah pemeriksaan, seluruh perjalanan tersebut terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh pengalaman kesehatan yang lebih seamless dan sesuai dengan kebutuhannya.
Upaya tersebut juga berjalan seiring dengan transformasi Prodia dalam menghadirkan ekosistem layanan kesehatan yang semakin terintegrasi.
Tidak hanya melalui layanan laboratorium diagnostik, Prodia terus mengembangkan berbagai layanan klinik dan kanal digital seperti U by Prodia untuk memberikan akses yang lebih praktis bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian PT Prodia Widyahusada Tbk (Prodia) dalam mengembangkan layanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan pelanggan.
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