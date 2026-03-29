Tidak Hanya Sebagai Pemain, Jupe Kini Punya Peran Baru di Persib
jpnn.com, BANDUNG - Bek senior Persib Bandung, Achmad Jufriyanto, kini memiliki tugas baru.
Tidak hanya sebagai pemain, pria yang akrab disapa Jupe itu juga berperan sebagai asisten pelatih pemain atay player coach.
Kemampuannya memimpin tim di dalam lapangan, membuat pelatih Bojan Hodak memberikan tugas baru kepadanya.
Jupe dalam sesi latihan beberapa kali tampak memimpin rekan-rekannya. Instruksi secara khusus diberikan untuk pemain-pemain muda, seperti Dion Markx, Kevin Pasha, Nazriel Alfaro, Zulkifli Lukmansyah, hingga Robi Darwis.
Menurutnya, peran barunya sebagai player coach diberikan oleh Bojan Hodak dan staf pelatih lainnya.
"Instruksi itu, jadi memang sebenarnya ada beberapa latihan kadang itu saya juga pegang. Jadi memang ya dalam status, saya juga kan sebagai asisten (pelatih) gitu," kata Jupe di Bandung, Minggu (29/3/2026).
Jupe yang sudah merampungkan kursus lisensi B AFC ini mengaku, tugas barunya justru meningkatkan kemampuan individunya dalam melatih skill pemain.
"Jadi memang sudah (menjadi) kewajiban saya. Kedua juga kewajiban saya untuk melatih kemampuan untuk melatih," ungkapnya.
