menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tidak Hanya THR, PPPK Juga Dapat TPP dan Insentif Lebaran, Alhamdulillah

Tidak Hanya THR, PPPK Juga Dapat TPP dan Insentif Lebaran, Alhamdulillah

Tidak Hanya THR, PPPK Juga Dapat TPP dan Insentif Lebaran, Alhamdulillah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi THR Lebaran: Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Para ASN baik PNS maupun PPPK menikmati dana THR yang mulai dicairkan pemerintah. THR sebesar satu bulan gaji plus tunjangan melekat ini juga ditambah dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

TPP adalah pendapatan ekstra di luar gaji pokok dan tunjangan melekat yang diberikan kepada ASN (PNS dan PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan kinerja dan beban kerja, TPP bertujuan meningkatkan kesejahteraan, disiplin, dan produktivitas. Ini diatur dalam PP 12 Tahun 2019

Baca Juga:

"Alhamdulillah, THR di Kabupaten Serang sudah cair, sedangkan TPP baru dicairkan hari ini,' kata Ketua umum Forum Komunikasi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FOKAP) Heti Kustrianingsih kepada JPNN, Jumat (13/3/2026).

Heti mengungkapkan, bulan ini dia menerima gaji Rp 4,2 juta, THR Rp 4,2 juta, TPP 150 ribu. Dia juga akan menerima tunjangan profesi guru (TPG) sebesar satu bulan gaji dan insentif yang belum diketahui besarnya.

"Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas rezeki dari Allah SWT ini," ucapnya.

Baca Juga:

Dia jadi ingat doa anak yatim saat pemberian santunan beberapa hari lalu. Mereka mendoakan untuk kesejahteraan ASN PPPK.

Habis berbagi anak yatim langsung Allah SWT balas, sambungnya.

Tidak hanya THR, PPPK juga dapat TPP dan insentif lebaran yang akan dicairkan sebelum hari raya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI