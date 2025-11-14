menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tidak Lagi Serumah, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Sepakat Berpisah

Tidak Lagi Serumah, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Sepakat Berpisah

Tidak Lagi Serumah, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Sepakat Berpisah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Adly Fairuz dan Angbeen Rishi. Foto: Instagram/angbeenrishi

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Adly Fairuz dan Angbeen Rishi makin berada di ujung tanduk.

Sebab, Adly Fairuz ternyata sudah tidak tinggal serumah dengan istrinya, Angbeen Rishi.

"Sudah tidak satu rumah," kata kuasa hukum Adly Fairuz, Ondrasi Hia di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Baca Juga:

Akan tetapi, kuasa hukum tidak menjelaskan sejak kapan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi pisah rumah.

Ondrasi Hia juga enggan memberikan pernyataan mengenai penyebab perceraian pasangan selebritas tersebut.

"Karena ini adalah masalah keluarga, kami tidak bisa menyampaikan di sini ya. Jadi, mohon pengertian dari teman-teman media, ya," ucapnya.

Baca Juga:

Meski demikian, Ondrasi Hia menyebut Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sudah sepakat untuk bercerai.

Oleh sebab itu, kuasa hukum berharap proses perceraian bisa berjalan lancar.

Rumah tangga Adly Fairuz dan Angbeen Rishi makin berada di ujung tanduk. Sebab, Adly Fairuz ternyata sudah...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI