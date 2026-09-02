Tidak Perlu ke Jakarta Lagi, Warga Sulawesi Kini Bisa Ajukan Visa Belanda di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Kabar baik bagi masyarakat Sulawesi yang hendak melakukan perjalanan ke Eropa, khususnya Belanda.

Mulai September 2026, pengajuan aplikasi visa Belanda resmi dapat diproses langsung di Kota Makassar tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Jakarta.

Kehadiran layanan ini menjadi salah satu perkembangan penting setelah diresmikannya Kantor Konsulat Kehormatan Kerajaan Belanda untuk Sulawesi di Makassar pada 18 Agustus 2026.

Konsul Kehormatan Kerajaan Belanda untuk Sulawesi, Osco Olfriady Letunggamu, mengatakan bahwa kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat Sulawesi menjadi salah satu hal yang didorong sejak awal dirinya menjalankan tugas sebagai Konsul Kehormatan.

Setelah melakukan koordinasi dan pembahasan dengan VFS Global, pihak yang menangani penerimaan aplikasi visa Belanda, Osco mendorong agar Makassar dapat menjadi titik pelayanan yang efektif dan strategis bagi masyarakat Sulawesi.

“Sulawesi memiliki jumlah penduduk yang besar, aktivitas bisnis yang terus berkembang, serta mobilitas internasional yang makin tinggi. Karena itu, saya menyampaikan bahwa Makassar merupakan lokasi yang strategis dan aman untuk mendekatkan pelayanan aplikasi visa Belanda kepada masyarakat Sulawesi,” ujar Osco.

Menurut Osco, sebelumnya masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tiket pesawat, hotel, transportasi lokal, serta waktu perjalanan apabila harus pergi ke Jakarta untuk mengurus aplikasi visa.

“Sekarang kami ingin membuatnya lebih efisien. Masyarakat dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, maupun Sulawesi Barat tidak perlu lagi terbang ke Jakarta hanya untuk mengajukan aplikasi visa. Mereka cukup datang ke Makassar sesuai dengan prosedur dan jadwal pelayanan yang berlaku,” jelasnya.