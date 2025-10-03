Tidak Permasalahkan Gana-gini, Bedu Serahkan Rumah dan Mobil kepada Irma

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu tengah menjalani proses perceraian dari istrinya, Irma Kartika Anggreani di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Dia ingin proses cerai berjalan lancar, bahkan dirinya tidak mempermasalahkan perihal gana-gini.

"Harta gana-gini apaan, cuma rumah sama mobil doang. Sudah, kami kasih ke istri, sudah," kata Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pemilik nama asli Harabdu Tohar itu mengaku sudah menyerahkan harta untuk Irma Kartika Anggreani dan anak-anak.

Adapun gana-gini yang diberikan oleh Bedu yakni rumah dan mobil.

"Semuanya diserahkan ke istri. Saya cuma dikasih ATM kosong," beber pemain film Paku Tanah Jawa itu.

Bedu menjelaskan bahwa dirinya juga tidak memperebutkan hak asuh anak.

Dia ingin mengurus dan merawat buah hati bersama-sama Irma Kartika Anggreani dengan rukun.