menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tidak Permasalahkan Gana-gini, Bedu Serahkan Rumah dan Mobil kepada Irma

Tidak Permasalahkan Gana-gini, Bedu Serahkan Rumah dan Mobil kepada Irma

Tidak Permasalahkan Gana-gini, Bedu Serahkan Rumah dan Mobil kepada Irma
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bedu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (30/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu tengah menjalani proses perceraian dari istrinya, Irma Kartika Anggreani di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Dia ingin proses cerai berjalan lancar, bahkan dirinya tidak mempermasalahkan perihal gana-gini.

"Harta gana-gini apaan, cuma rumah sama mobil doang. Sudah, kami kasih ke istri, sudah," kata Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Pemilik nama asli Harabdu Tohar itu mengaku sudah menyerahkan harta untuk Irma Kartika Anggreani dan anak-anak.

Adapun gana-gini yang diberikan oleh Bedu yakni rumah dan mobil.

"Semuanya diserahkan ke istri. Saya cuma dikasih ATM kosong," beber pemain film Paku Tanah Jawa itu.

Baca Juga:

Bedu menjelaskan bahwa dirinya juga tidak memperebutkan hak asuh anak.

Dia ingin mengurus dan merawat buah hati bersama-sama Irma Kartika Anggreani dengan rukun.

Komedian Bedu tengah menjalani proses perceraian dari istrinya, Irma Kartika Anggreani di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI