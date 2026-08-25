Tidak Sekadar Bersih dan Bebas Minyak, CLIFT Dorong Pendekatan Baru Skincare Pria
jpnn.com, JAKARTA - Tren perawatan kulit pria mulai bergeser dari sekadar membersihkan wajah dan mengontrol minyak menuju perhatian terhadap kesehatan kulit secara lebih menyeluruh.
Perubahan tersebut turut mendorong CLIFT for Men mengembangkan rangkaian perawatan kulit pria dengan pendekatan berbasis postbiotic.
Brand perawatan kulit pria asal Indonesia itu memperkenalkan formula CLFACT, yang digunakan dalam sejumlah produknya. Formula tersebut dikembangkan untuk membantu menjaga kondisi kulit, termasuk tekstur dan elastisitasnya.
Founder & CEO CLIFT for Men Dimyati Yusuf mengatakan, pendekatan tersebut berangkat dari pandangan bahwa kebutuhan kulit pria tidak hanya berhenti pada kondisi wajah yang bersih.
“Selama ini skincare pria identik dengan satu kata: clean. Bersih, segar, selesai. Padahal kulit itu ekosistem hidup yang butuh keseimbangan, bukan cuma dibersihkan,” kata Dimyati dalam keterangannya, Senin (24/8).
Menurutnya, penggunaan postbiotic dalam formula CLIFT ditujukan untuk mendorong pria melihat perawatan kulit sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang.
Salah satu produk yang menggunakan formula tersebut adalah CLIFT Perfect Face Wash for Men. Pembersih wajah ini mengandung 1 persen Postbiotic Complex, X50 Photoglow, serta kombinasi 0,5 persen PHA atau Gluconolactone dan 0,5 persen Soft AHA atau Mandelic Acid.
Berdasarkan keterangan perusahaan, kandungan tersebut diformulasikan untuk membantu membersihkan kotoran dan minyak berlebih, menjaga keseimbangan mikrobioma kulit, serta mengeksfoliasi kulit secara lembut.
Tidak sekadar bersih dan bebas minyak, CLIFT for Men dorong pendekatan baru skincare pria
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