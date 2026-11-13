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Tidak Sodorkan Nama Pengganti Gibran, Golkar Tuai Pujian 

Tidak Sodorkan Nama Pengganti Gibran, Golkar Tuai Pujian 
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik memuji sikap Partai Golkar yang memilih tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. 

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai langkah tersebut merupakan cerminan kedewasaan politik dan komitmen menjaga soliditas koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Herry mengatakan, keputusan tersebut dianggap dapat mencegah munculnya persaingan kepentingan antarpartai dalam menentukan figur wakil presiden. 

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"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11).

Menurut Herry, keputusan Golkar menyerahkan sepenuhnya pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo juga dapat menghindarkan koalisi pemerintahan dari potensi gesekan politik.

Sebaliknya, apabila partai-partai koalisi mulai berlomba mengajukan kandidat masing-masing, soliditas koalisi berisiko terganggu.

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Herry berpandangan figur pengganti Gibran lebih ideal berasal dari kalangan nonpartai politik. Menurutnya, kandidat di luar partai koalisi berpotensi memiliki tingkat penerimaan yang lebih luas karena tidak merepresentasikan kepentingan salah satu partai tertentu.

"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Terlebih, Gibran juga bukan dari parpol," ujarnya.

Pengamat politik memuji sikap Partai Golkar yang memilih tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

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