TIDAR Nilai Dasco Representasi Sipil yang Mampu Kawal Asta Cita
jpnn.com, JAKARTA - Organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra Tunas Indonesia Raya (TIDAR) menilai Sufmi Dasco Ahmad mampu menjadi representasi kalangan sipil di pucuk pemerintahan.
TIDAR pun menilai Dasco merangkul lintas partai dan mampu menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PP TIDAR Rocky Candra di tengah proses pengisian kursi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
"Ini aspirasi kader muda Gerindra dari Aceh sampai Papua," kata Rocky, di Jakarta, Minggu (15/11).
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Presiden akan mengajukan dua nama calon wakil presiden, sementara MPR menjadwalkan sidang pemilihan pada 2 Desember 2026.
Kawal Asta Cita
Menurut Rocky, kemampuan Dasco menjaga soliditas politik sangat dibutuhkan pada sisa masa jabatan Presiden.
Organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra Tunas Indonesia Raya (TIDAR) menilai Sufmi Dasco Ahmad mampu menjadi representasi kalangan sipil di pucuk pemerintah
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