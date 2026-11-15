Tiga Anak Perempuan Dijadikan PSK di Cafe Milla

jpnn.com, JAKARTA - Polisi membongkar perdagangan anak perempuan di Jakarta Utara.

Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang wanita yang diduga mempekerjakan tiga anak perempuan itu sebagai pemandu karaoke yang juga berperan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Kampung Rawa Malang, Kelurahan/Kecamatan Cilincing.

Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Perlindungan Perdagangan Orang (Kasatres PPA PPO) Polres Metro Jakarta Utara AKBP Armayni mengatakan wanita yang berperan sebagai muncikari itu diduga menyediakan tempat untuk kegiatan eksploitasi seksual.

“Kami menangkap pelaku seorang perempuan berinisial J alias M yang merupakan pemilik dan pengelola Cafe Milla yang beroperasi sejak tahun 2016. Kafe ini diduga menyediakan tempat dan mempermudah perbuatan eksploitasi seksual,” kata AKBP Armayni di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan petugas menangkap pelaku pada Selasa (27/10) pukul 18.30 WIB dan mengamankan tiga orang anak perempuan, yaitu P berumur 17 tahun 10 bulan, MR berumur 17 tahun 8 bulan, dan AS yang berumur 17 tahun 4 bulan.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa hasil visum et repertum (ver) dan pakaian anak berinisial P saat bekerja, hasil ver dan pakaian korban anak berinisial MR saat bekerja, hasil ver korban berinisial AS dan pakaian serta cetakan transaksi rekening milik pelaku.

Pelaku dijerat pasal berlapis mulai dari pasal 76I Juncto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaku diketahui menampung ketiga anak perempuan dan membiarkan dan turut serta mengarahkan anak korban untuk melayani tamu dengan hubungan badan.