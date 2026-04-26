Tiga Bintang Persib Dapat Panggilan Timnas Indonesia, Ini Agenda yang Menanti

jpnn.com - Tiga bintang Persib Bandung mendapat panggilan dari Timnas Indonesia.

Mereka yang dimaksud ialah Thom Haye, Marc Klok, dan Saddil Ramdani.

Ketiganya dipanggil berdasarkan surat PSSI bernomor 1819/AGB/317/IV-2026 sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup 2026.

Nantinya, Thom Haye, Klok, dan Saddil akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta, yang dijadwalkan berlangsung pada 26 sampai 30 Mei 2026.

"Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan mengikuti ASEAN Hyundai Cup 2026."

"Sebagai persiapan mengikuti turnamen tersebut, PSSI akan melakukan pemusatan latihan di Jakarta," tulis Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Pemanggilan ini menjadi yang pertama bagi Haye, Klok, dan Saddil pada tahun 2026. Sebelumnya, ketiganya tidak masuk dalam daftar pemain saat FIFA Series Maret lalu.

Adapun ASEAN Hyundai Cup 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.