Tiga Desain Karya Desainer Muda Jebolan Adelle x You Diluncurkan

jpnn.com, JAKARTA - Adelle Jewellery menghadirkan tiga desain terbaik pemenang Adelle x You Jewellery Competition dalam bentuk wedding ring yang diwujudkan menjadi produk nyata. Karya Tanaica Yuda sebagai juara pertama, Donna Angelina sebagai juara kedua, dan Hani Amalia sebagai juara ketiga diperkenalkan kepada publik untuk pertama kalinya pada 3–6 September 2026 di ajang Bridestory, ICE BSD, Tangerang.

Setelah diperkenalkan dalam pameran tersebut, ketiga desain wedding ring karya para desainer muda itu selanjutnya akan tersedia di gerai Adelle Jewellery.

CEO Adelle Jewellery Michael Surya mengatakan Adelle x You Jewellery Competition tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bagi talenta muda untuk menuangkan kreativitas sekaligus membawa gagasan mereka hingga menjadi produk yang dapat dikenakan.

“Kami percaya kreativitas dapat datang dari siapa saja. Melalui Adelle x You, kami ingin memberikan ruang bagi talenta publik untuk menuangkan perspektif dan karakter mereka ke dalam cincin pernikahan,” ujar Michael saat peluncuran tiga kreasi tersebut di ICE BSD, Tangerang, baru-baru ini.

Menurut Michael, kompetisi tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Adelle terhadap desainer muda dan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

“Adelle x You Competition adalah bentuk support kepada desainer muda, sekaligus dukungan terhadap ekonomi kreatif dengan mengumpulkan kreativitas anak-anak muda,” katanya.

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Ketiga karya pemenang menghadirkan pendekatan berbeda dalam menerjemahkan makna pernikahan ke dalam sebuah cincin.

Juara pertama, Tanaica Yuda, menghadirkan desain bertajuk “Guided by the Flame” dengan tagline “One Flame, An Everlasting Journey”. Desain tersebut menjadikan Eternal Flame Diamond sebagai simbol cahaya yang menyertai perjalanan pasangan.