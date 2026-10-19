Tiga Hari Beruntun IHSG Melemah, Saham Apa Saja yang Masih Selamat?

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah.

IHSG ditutup melemah 188,50 poin atau 3,64 persen ke posisi 4.996,61. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 20,10 poin atau 3,95 persen ke posisi 488,46.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico mengatakan dipicu oleh sentimen lanjutan dari pengumuman MSCI yang membuka konsultasi untuk mengubah klasifikasi pasar modal Indonesia.

"IHSG melanjutkan pelemahan untuk hari ketiga berturut-turut sekaligus. Tekanan jual berlanjut seiring investor menghindari aset berisiko," ujar Nico dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, pada Jumat (16/10) pagi waktu Indonesia, MSCI mengumumkan untuk membuka konsultasi dengan pelaku pasar global mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market.

MSCI menerima masukan dari pelaku pasar mengenai potensi reklasifikasi MSCI Indeks Indonesia tersebut sampai 30 April 2027, dan akan mengumumkan keputusannya pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2027.

BEI Umumkan ARB

Dari dalam negeri, pada Senin (19/10), BEI mengumumkan penurunan Auto Rejection Bawah (ARB) menjadi 7 persen dari sebelumnya 15 persen, yang berlaku hingga akhir tahun guna membantu investor dalam mengambil keputusan.