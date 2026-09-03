Tiga Hotel Baru “The Premier” Besutan PHI Group Siap Meluncur Akhir 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) memperluas portofolio bisnis hospitality nasional lewat tiga properti baru.

Direktur Utama dan CEO PHI Group Donny Pur mengatakan secara serentak proyek tersebut akan diluncurkan melalui brand anyar The Premier pada akhir 2026.

Ketiga properti tersebut adalah The Premier Menteng, The Premier Blok M, dan The Premier Sentul, yang dijadwalkan mulai diperkenalkan pada triwulan terakhir 2026.

“Melalui anak usaha kami, PT Sarana Pembangunan Jakarta, pada triwulan terakhir 2026 PHI Group akan meluncurkan tiga properti baru, yakni The Premier Menteng, The Premier Blok M, dan Luxury Resort The Premier Sentul,” ujar Donny saat peninjauan proyek The Premier Menteng di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).

Menurutnya, The Premier Menteng dan The Premier Blok M akan diposisikan sebagai hotel bisnis kelas bintang tiga plus yang menyasar kebutuhan akomodasi perkotaan dengan lokasi strategis di pusat aktivitas Jakarta.

The Premier Sentul akan membawa karakter yang berbeda.

Properti tersebut dikembangkan sebagai luxury resort dengan konsep vila mewah di kawasan perbukitan Sentul.

“The Premier Sentul kami arahkan ke segmen luxury. Konsepnya vila eksklusif dengan private jacuzzi, infinity pool, serta fasilitas dan standar pelayanan premium. Masing-masing properti memiliki positioning yang berbeda,” jelas Donny.