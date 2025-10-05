Tiga Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny Ditemukan

jpnn.com, SIDOARJO - Tim gabungan menemukan kembali tiga jenazah akibat runtuhnya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo hingga Sabtu (4/10) petang.

Ketiga korban tersebut ditemukan setelah melalui proses penghancuran beton dan rangka bangunan menggunakan alat ekstrikasi serta peralatan las.

"Korban ke-28 berhasil dievakuasi sekitar pukul 14:35 WIB, disusul korban ke-29 pada pukul 16:15 WIB. Selanjutnya, pada pukul 17:35 WIB, tim menemukan salah satu bagian tubuh (body part), semuanya di sektor pencarian A4," ucap Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit di Sidoarjo, Sabtu.

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan evakuasi, berlangsung penuh kehati-hatian karena korban tertimbun material bangunan.

Tim SAR gabungan, kata dia, bahkan perlu mengangkat puing-puing reruntuhan dan memotong rangka terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat mengevakuasi korban dari timbunan material.

Selanjutnya, seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur.

Dengan temuan terbaru tersebut, lanjutnya, total korban reruntuhan mushalla Ponpes Al Khoziny tercatat sebanyak 121 orang, terdiri atas 104 selamat dan 17 meninggal dunia.

Lebih lanjut, hingga Sabtu malam, kata Nanang, alat berat masih terus digunakan untuk mengurangi material reruntuhan di lokasi kejadian yang saat ini mencapai 70 persen.