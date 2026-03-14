Tiga Kali Lebaran Tanpa Ammar, Aditya Zoni: Mudah-Mudahan Tahun Depan

jpnn.com - Aktor Ammar Zoni masih mendekam di jeruji besi akibat kasus dugaan peredaran narkoba yang menjeratnya.

Proses persidangan terkait dugaan kasus itu pun masih berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Mengingat hal tersebut, Ammar Zoni pun kemungkinan tak akan bisa merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga.

Aditya Zoni mengungkapkan bahwa ini bukan kali pertama menyambut Lebaran tanpa kehadiran sang kakak.

"Ya Lebaran tanpa Bang Ammar ini kami sudah ngelakuin ini tiga tahun kali ya, sudah tiga kali Lebaran tanpa Bang Ammar," ujar Aditya Zoni di PN Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Oleh karena itu, Lebaran tahun ini pun dia bakal merayakannya hanya berdua dengan sang adik, Panji Zoni.

Aditya Zoni berharap agar tahun depan bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri secara lengkap bersama kakak dan juga adiknya.

"Jadi ya kami berdua lagi (bersama Panji Zoni). Ya mudah-mudahan tahun depan, insyaallah tahun depan kami bareng-bareng lagi lah begitu lho ya," tuturnya. (mcr7/jpnn)