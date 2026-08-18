Tiga Kreator Muda Ubah Kreativitas di TikTok Jadi Aksi Nyata, Simak Kisahnya

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, semangat untuk berkontribusi kepada bangsa hadir dalam berbagai bentuk.

Bagi banyak generasi muda, kontribusi tersebut kini dapat diwujudkan melalui ide, kreativitas, dan kepedulian yang dibagikan di ruang digital untuk mengajak orang lain belajar dan ikut menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar.

Semangat ini juga tercermin dalam perjalanan tiga kreator muda di TikTok, yakni Jerhemy Owen (@jerhemynemoo), yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui berbagai inisiatif pelestarian alam; Elsa Novia (@elsa.novias), yang memperkenalkan kembali sejarah dan budaya Tionghoa-Indonesia kepada generasi muda; serta Hendri Alejandro (@Ibun_Mall), yang memanfaatkan ekosistem affiliate dan LIVE Shopping untuk membuka peluang bagi UMKM dan masyarakat di Desa Ibun, Bandung.

Mulai dari menjaga lingkungan, melestarikan budaya, hingga menciptakan peluang ekonomi, perjalanan tiga kreator muda ini menunjukkan bagaimana kreativitas generasi muda yang disarlukan melalui TikTok dapat menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat bagi banyak orang.

Jerhemy: Dari Konten Menjadi Kolaborasi Pelestarian Lingkungan

Jerhemy Owen adalah kreator TikTok dan pemerhati lingkungan yang dikenal melalui konten seputar keberlanjutan (sustainability). Sejak mulai berkarya di TikTok pada 2020, Owen memanfaatkan platform ini untuk berbagi cerita sekaligus mengajak lebih banyak orang meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan terlibat dalam aksi nyata.

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Latar belakangnya sebagai lulusan Ilmu Lingkungan Avans University of Applied Sciences di Belanda turut membentuk minatnya terhadap isu keberlanjutan.

Sebagai pemerhati lingkungan, Owen percaya bahwa upaya pelestarian alam nusantara membutuhkan perhatian dan dukungan dari banyak pihak. Karena itu, dia memanfaatkan TikTok untuk membangun percakapan dengan komunitas sekaligus mengajak mereka berpartisipasi dalam berbagai inisiatif bersama masyarakat, pemerintah, komunitas, dan organisasi terkait. Selain aktif berbagi edukasi seputar lingkungan, Owen juga menginisiasi gerakan Wenanam pada 2025 sebagai upaya untuk mengajak lebih banyak orang ikut berkontribusi dalam aksi pelestarian lingkungan.