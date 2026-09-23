Tiga Laga Tandang Bikin Persib Bandung Terkuras, Eliano Reijnders Ungkap Kondisi Tim
jpnn.com - Persib Bandung kini punya ruang untuk menarik napas setelah melewati periode yang menguras tenaga.
Tiga pertandingan tandang beruntun membuat skuad Maung Bandung harus menjalani perjalanan panjang sekaligus menjaga fokus di tengah jadwal yang padat.
Situasi tersebut menjadi perhatian Eliano Reijnders. Full back Persib itu menilai jeda yang tersedia saat ini dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan kebugaran sebelum tim kembali menjalani agenda kompetisi.
Persib Bandung Masuk Fase Pemulihan
Rangkaian perjalanan Persib dimulai dari bertamu ke markas Persija Jakarta. Setelah itu, skuad Pangeran Biru harus terbang ke Korea Selatan untuk menjalani laga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan FC Seoul.
Belum sempat menikmati waktu istirahat panjang, Persib kembali melanjutkan perjalanan menuju Jepara. Di sana, mereka menghadapi Persijap dalam pekan ketiga Super League 2026/27.
"Setelah melewati tiga pertandingan tandang, sekarang kami memiliki kesempatan untuk memulihkan kondisi. Waktu seperti ini sangat dibutuhkan agar tubuh kembali siap sebelum memasuki pertandingan selanjutnya," ucapnya.
Periode tersebut membuat Persib harus pandai mengatur kondisi pemain. Apalagi, perjalanan Maung Bandung belum selesai karena masih ada pertandingan domestik dan kompetisi Asia yang menanti
Kemenangan di Jepara Jadi Respons Persib
Di tengah situasi tersebut, Persib mampu membawa pulang tiga poin dari Jepara. Hasil itu menjadi respons setelah mereka sebelumnya kehilangan angka ketika menghadapi Persija.
Persib Bandung baru saja melewati tiga laga tandang beruntun. Eliano Reijnders mengungkap kondisi tim
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