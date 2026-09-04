Tiga Pembalap Bakal Lakukan Hal Tak Biasa Menjelang MotoGP Misano 2026

jpnn.com - Persiapan menuju MotoGP Misano 2026 tidak hanya diwarnai aktivitas di atas lintasan.

Ada agenda berbeda yang bakal melibatkan tiga pembalap papan atas MotoGP, yakni Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Tiga Pembalap Turun ke Lapangan Basket

Ketiganya akan menjajal lapangan basket dalam sebuah pertandingan 3x3 yang menjadi bagian dari rangkaian sportainment menjelang GP Misano.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Moab Court, Piazzale Kennedy, pada Rabu (9/9/2026).

"FIBA dan MotoGP berkolaborasi untuk mengadakan aksi basket yang unik 3x3, dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), dan Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) semua siap untuk dunk," tulis MotoGP.

MotoGP dan FIBA Berkolaborasi

Kolaborasi MotoGP dan FIBA itu menjadi cara berbeda untuk menghadirkan atmosfer olahraga kepada penggemar dari dua cabang sekaligus.

Bezzecchi, Bagnaia, dan Morbidelli pun akan meninggalkan sejenak aktivitas balap untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam permainan basket.

Tidak hanya tiga pembalap tersebut, agenda itu juga akan diramaikan pemain basket 3x3 George Di Bonaventura.