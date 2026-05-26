Tiga Perampok Ini Berulah Mengaku Anggota Polisi

Tiga pria pelaku perampokan berinisial D, M, dan H digiring dari jumpa pers di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Senin (25/5/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Modus mengaku sebagai anggota polisi, tiga orang perampok ini beraksi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

Ketiga pelaku berinisial D, M, dan H yang diketahui kerap beraksi di kawasan Jalan S. Parman dan Jalan K. S. Tubun itu ditangkap pada Selasa (19/5) lalu.

"Kami dari Polsek Palmerah telah mengamankan tiga pelaku curas (pencurian dengan kekerasan)," kata Wakapolsek Palmerah AKP Imam kepada wartawan, Senin.

Imam mengatakan modus operandi ketiga pelaku adalah memepet korban yang tengah berkendara, lalu mengaku sebagai anggota polisi dan menggeledah barang korban.

"Kemudian korban ditanya, apakah membawa obat-obat terlarang," kata dia.

Korban yang ketakutan biasanya menyerahkan barang bawaan, seperti tas untuk digeladah oleh para pelaku.

Kemudian di saat yang tepat, para pelaku kabur dari lokasi dengan membawa barang berharga milik korban.

Kepolisian pun bergerak memburu para pelaku setelah mendapat laporan aksi kriminal para pelaku, hingga kemudian tiga pria itu berhasil ditangkap pada Selasa (19/5) di lokasi berbeda.

