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Tiga Perusahaan Pertamina Grup Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026

Tiga Perusahaan Pertamina Grup Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026
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Tiga perusahaan di lingkungan Pertamina Grup menerima penghargaan dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group di Jakarta, Kamis (12/11). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat merupakan tanggung jawab yang terus diemban Pertamina Grup sebagai perusahaan energi nasional.

Amanah tersebut dijalankan melalui sinergi seluruh lini bisnis untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga, memperkuat ketahanan energi, serta mempersiapkan kebutuhan energi Indonesia di masa depan.

Atas kontribusi tersebut, tiga perusahaan di lingkungan Pertamina Grup menerima penghargaan dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group di Jakarta, Kamis (12/11).

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PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga masing-masing menerima penghargaan kategori Anugerah Penggerak Sektor Energi, sementara PT Pertamina Training & Consulting (PTC) meraih penghargaan kategori Anugerah Penggerak Transformasi Digital.

Penghargaan PT Pertamina (Persero) diterima Corporate Secretary Arya Dwi Paramita yang diserahkan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.

Sementara itu, penghargaan PT Pertamina Patra Niaga diterima Wakil Direktur Utama I Taufik Aditiyawarman.

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Adapun penghargaan PT Pertamina Training & Consulting diterima Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis Eldhini Vionna yang diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pertamina Grup.

Raih penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026, Pertamina Grup menegaskan komitmen jaga ketahanan energi nasional

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