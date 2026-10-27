Tiga Srikandi TelkomGroup Menghadirkan Perspektif Kepemimpinan Perempuan di BTW 2026

jpnn.com, DENPASAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menegaskan pentingnya peran kepemimpinan perempuan dalam mendukung transformasi digital dan penguatan kedaulatan teknologi Indonesia melalui sesi Women Tech Founder, Tea Talk with Minister pada rangkaian Bali Tech Week (BTW) 2026 di Denpasar, Bali pada Senin (19/10).

Dalam sesi ini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine serta dua Komisaris Independen Telkom Ira Noviarti dan Rofikoh Rokhim, bersama jajaran pemimpin perempuan di sektor telekomunikasi digital membahas kepemimpinan strategis, kolaborasi, dan pengembangan kapabilitas digital dalam menjawab kebutuhan industri serta memperkuat daya saing nasional.

Penguatan kedaulatan teknologi (sovereign technology) membutuhkan dukungan infrastruktur digital yang andal dan terintegrasi, serta kapabilitas teknologi yang mampu menjawab kebutuhan berbagai sektor industri.

Dalam konteks tersebut, TelkomGroup memiliki infrastruktur digital yang mendukung transformasi industri nasional, sementara kepemimpinan perempuan turut memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan strategis dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine menyampaikan peran perempuan menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi TelkomGroup.

"Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis dapat memperkaya perspektif, mendorong inovasi, serta memperkuat kontribusi perusahaan dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Veranita Yosephine.

BTW 2026 merupakan ajang yang mempertemukan pelaku industri, pemimpin teknologi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kolaborasi serta inovasi digital.