Tiga Suara Indonesia di Roma: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad Dalam Forum Perdamaian Dunia
Eka Sastra - Mantan anggota DPR RI, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
jpnn.com - Akhir Oktober 2025, di tengah kota yang sarat sejarah dan religiusitas, lonceng-lonceng tua berdentang bersahutan di udara musim gugur.
Kota abadi itu menjadi saksi pertemuan lintas iman dan lintas budaya, ketika dunia berkumpul dalam forum perdamaian internasional Daring Peace – International Meeting for Peace.
Dari ribuan peserta yang datang dari berbagai penjuru, tiga tokoh Indonesia tampil menonjol, membawa wajah keberagaman dan kebijaksanaan dari negeri kepulauan: Muhammad Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid.
Kehadiran mereka bukan sekadar simbol partisipasi diplomatik, melainkan pancaran dari sebuah kesadaran bahwa Indonesia memiliki modal moral yang relevan di tengah dunia yang gamang oleh konflik, ekstremisme, dan ketimpangan global.
Tiga suara itu—politik, spiritualitas, dan ekonomi—bersatu dalam satu pesan: perdamaian sejati lahir dari keberanian untuk mempercayai manusia lain.
Sebagai pembicara utama, Jusuf Kalla membuka forum dengan nada yang tegas namun menenangkan.
Dia berbicara bukan dengan jargon diplomasi, melainkan dengan bahasa nurani yang lahir dari pengalaman.
“Perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang,” ujar Jusuf Kalla di hadapan ratusan pemuka agama dan kepala negara.
Tiga tokoh Indonesia tampil membawa wajah keberagaman dan kebijaksanaan dari negeri kepulauan: M Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jusuf Kalla Berangkat ke Roma Bertemu Tokoh Perdamaian Dunia
- BPJS Ketenagakerjaan & DMI Bersinergi untuk Lindungi Penggiat Masjid dari Risiko Kerja
- Terima KMA 1543/2025, BLU UIN Jakarta Resmi Kelola Satuan Pendidikan
- Makin Banyak Tempat Berdoa Lebih Baik daripada Rumah-rumah Preman
- Prabowo Hadir di KTT Mesir, Seskab Bicara Peran Indonesia Mewujudkan Perdamaian Dunia
- Silfester Matutina Ada di Jakarta, Pengacara Ancam Perkarakan Kejari Jaksel