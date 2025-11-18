Tiga Tahun Berjaya, Askrindo Dominasi AAUI CUP 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) kembali membukukan prestasi gemilang dengan meraih Juara Umum AAUI CUP 2025.

Gelar ini sekaligus menjadi kemenangan ketiga berturut-turut sejak 2023, menegaskan konsistensi perusahaan dalam membangun budaya kerja yang sehat, kompetitif, dan kolaboratif.

AAUI CUP merupakan ajang olahraga tahunan yang digelar Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sebagai wadah silaturahmi dan kompetisi persahabatan antarperusahaan asuransi umum di Indonesia.

Tahun ini, Askrindo berpartisipasi dalam 9 dari 12 cabang lomba dan tampil dominan di beberapa kategori, termasuk Basket Putri, Golf, Idol, dan Fotografi, sehingga mengantarkan perusahaan meraih poin tertinggi dan keluar sebagai juara umum.

Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat.

“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah seluruh Insan Askrindo. Kemenangan selama tiga tahun berturut-turut bukan hanya prestasi olahraga, tetapi juga cerminan budaya positif dan sinergi yang terus dibangun,” ujar Mahelan.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Askrindo untuk mendorong keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan karyawan melalui berbagai kegiatan olahraga, seni, dan pengembangan talenta internal.

Perusahaan juga berharap capaian tersebut dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta memperkuat kontribusi industri asuransi nasional. “Selain menorehkan prestasi, kami ingin menjadi perusahaan terkuat dan terbaik di industri asuransi Indonesia,” tambahnya.