Tiga Tokoh Bangsa Terima Penghargaan Lifetime Achievement Katadata
jpnn.com, JAKARTA - Katadata menganugerahkan Lifetime Achievement Award kepada B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan William Soeryadjaya dalam acara bertajuk Tiga Tokoh Satu Indonesia pada Senin (26/10).
Co-Founder dan CEO Katadata Metta Dharmasaputra mengatakan penghargaan tersebut diberikan untuk mengenang kontribusi ketiganya dalam membangun Indonesia sekaligus menghidupkan kembali semangat persatuan dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Ketiga tokoh tersebut memiliki latar belakang dan jalan pengabdian yang berbeda. B.J. Habibie melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri dirgantara; Gus Dur dikenal atas perjuangannya dalam merawat kemanusiaan, toleransi, dan kebhinekaan; sedangkan William Soeryadjaya berkontribusi melalui dunia usaha dan pembangunan industri.
“Perjalanan mereka menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Indonesia dapat diwujudkan melalui berbagai bidang,” kata Metta di Jakarta, Senin (26/10).
Metta mengatakan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penghormatan terhadap keberagaman menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi bangsa.
Melalui penghargaan ini, Katadata ingin menegaskan warisan para tokoh bangsa tidak berhenti pada pencapaian masa lalu.
Nilai, keberanian, integritas, dan pengabdian mereka diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi saat ini untuk menjawab tantangan Indonesia pada masa depan.
“Anugerah Katadata Lifetime Achievement Award ini diberikan kepada tiga tokoh bangsa yang berasal dari latar belakang berbeda. Namun, mereka telah merawat semangat kebersamaan di jalannya masing-masing untuk membangun Indonesia yang satu. Tiga tokoh, satu Indonesia,” ujar Metta.
Katadata menganugerahkan Lifetime Achievement Award kepada B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan William Soeryadjaya dalam acara Tiga Tokoh Satu
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