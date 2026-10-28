Tiga Wilayah Terima Bantuan Air Bersih dari Relawan Pertamina Peduli RU Plaju
jpnn.com, JAKARTA - Bantuan air bersih dari Relawan Pertamina Peduli (RELPI) Kilang Plaju menyasar warga di tiga wilayah, yakni Lorong Hikmah II Sungai Pinang, Desa Sungai Rebo, serta dua Desa Rimbi Jaya, Talang Pete, Plaju Darat, Minggu (25/10).
Bantuan ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Penyaluran dilakukan dengan berkoordinasi bersama perangkat setempat agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan.
Ningsih salah satu warga Desa Sungai Rebo mengaku terbantu dengan adanya penyaluran air bersih tersebut.
Menurutnya, air bersih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat sehingga bantuan yang datang sangat berarti bagi warga.
"Terima kasih kepada Pertamina dan pada relawan yang sudah membantu kami dengan memberikan air bersih. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat," tutur Ningsih, Selasa (27/10/2026).
Bagi warga, ketersediaan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga. Karena itu, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus membantu aktivitas sehari-hari.
Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR RU Plaju Perliansyan mengatakan penyaluran air bersih merupakan bagian dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Relawan Pertamina Peduli Kilang Plaju salurkan air bersih ke tiga wilayah, Lorong Hikmah II Sungai Pinang, Desa Sungai Rebo, Desa Rimbi Jaya dan Talang Pete.
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